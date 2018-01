Weiter freie Fahrt für LKW

19.01.2018

Altdorfer Gemeinderat gegen Durchfahrtsverbot im Weinbergweg – LED-Beleuchtung kommt

ALTDORF (käl). In der ersten Gemeinderatssitzung im neuen Jahr stand die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED auf dem Tagesordnung. Die Ortsdurchfahrten und der Geh- und Radweg zum Sportgelände sollen mit den neuen Leuchtmitteln ausgestattet werden. Bürgermeister Joachim Kälberer berichtete vom Stand des derzeitigen Ausschreibungsverfahrens. Ebenso berichtete der Bürgermeister über den Stand der Vergaben für den Umbau des Untergeschosses in der Gemeindehalle zu Schlichtwohnräumen und der hiermit verbundenen Anschaffung von zwei Einzelgaragen und Seecontainern. Sie sollen auf dem Sportgelände aufgestellt werden.

Weiterhin konnte die Verwaltung über den Arbeitsbeginn des Integrationsmanagers berichten. So hat Osama Alkalil seine Arbeit im Verbandsgebiet Neckartenzlingen aufgenommen; die Betreuungs- und Sprechstunden finden in der Gemeinde Altdorf jeweils montags statt. Schlussendlich berichtete der Vorsitzende über die im Frühjahr dieses Jahres anstehende Sanierung des Wassertretbeckens an der Raidwanger Straße, die von den Bauhofmitarbeitern und dem Ehrenamt in Eigenregie durchgeführt werden wird.