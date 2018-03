Weindorf-Lauben öffnen am Donnerstag

21.08.2012, Von Anneliese Lieb

18 Tage lang laden Patrick Bonomi und Andreas Zittlau zu spritzigen Weinen und schwäbischen Speisen ein

Weintrinker freuen sich seit Wochen auf den Termin: Am Donnerstag öffnet das fünfte Nürtinger Weindorf auf dem Schillerplatz. „Traditioneller, uriger, aber auch wertiger“ soll das Weindorf in diesem Jahr werden, verspricht Weindorf-Wirt Patrick Bonomi. Eröffnet wird das Weindorf um 18 Uhr von Oberbürgermeister Otmar Heirich.

Auf dem Schillerplatz wurden in den zurückliegenden Tagen die Lauben für das fünfte Nürtinger Weindorf aufgebaut. Foto: Lieb

NÜRTINGEN. Patrick Bonomi und seine Helfer kamen in den zurückliegenden Tagen ganz schön ins Schwitzen. Bei hochsommerlichen Temperaturen haben sie am Samstag mit dem Aufbau der Lauben auf dem Schillerplatz begonnen. Gleich nach dem Wochenmarkt, als die Händler ihre Stände abgebaut hatten, rückten die Weindorf-Wirte mit ihrem Team an, um die Holzkonstruktion für die Lauben zusammenzuschrauben. „Wir haben neue Hütten und mehr Sitzplätze“, so Patrick Bonomi. Der Wirt der Villa Behr in Wendlingen ist in diesem Jahr zusammen mit seinem Freund Andreas Zittlau, einem Kaufmann, Weindorf-Veranstalter. Mit ihm zusammen hat er schon 2006 in Reutlingen zur Fußball-WM eine Veranstaltung organisiert.