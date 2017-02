Weilheims Schultes wiedergewählt

13.02.2017

Johannes Züfle gewinnt im zweiten Wahlgang mit 56,07 Prozent

Johannes Züfle

WEILHEIM (psa). Zum zweiten Mal waren die Weilheimer am Sonntag aufgefordert, an die Wahlurnen zu gehen, um einen Bürgergmeister zu wählen. Nachdem im ersten Wahlgang weder Amtsinhaber Johannes Züfle noch seine vier Mitbewerber die absolute Mehrheit erreichen konnten, traten im zweiten Wahlgang nur noch Züfle und Hendrik Van Woudenberg an.

War Züfle im ersten Wahlgang noch mit 49,8 Prozent der Stimmen knapp gescheitert, holte er gestern 56,07 Prozent und wurde damit von der Mehrheit der Wähler im Amt bestätigt. 43,89 Prozent Wähler machten ihr Kreuz bei Van Woudenberg. Die Wahlbeteiligung lag bei 60,45 Prozent.