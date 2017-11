Weil jetzt Erste Vorsitzende

Arbeitsgemeinschaft der Ortsvorsteher im Kreis Esslingen tagte

KIRCHHEIM-NABERN (pm). Die Arbeitsgemeinschaft der Ortsvorsteher im Landkreis Esslingen kam kürzlich in Nabern zu ihrer Herbsttagung zusammen. Vorsitzender Ferdinand Truffner, Ortsvorsteher in Nabern, begrüßte die – teilweise neuen – Kolleginnen und Kollegen in seinem Amtssitz in Nabern. Danach ging er zügig auf einige Schwerpunkte in dem Kirchheimer Stadtteil ein. In Nabern ist sowohl ein Sonderlandeplatz als auch ein großer Industriepark beheimatet, in welchem unter anderem die Entwicklung der Brennstoffzelle untergebracht ist. Auch der Albvorlandtunnel war ein Thema, an dem die erste der beiden Bohrmaschinen die Arbeit aufgenommen hat. Nabern muss deshalb, wie andere umliegenden Kommunen, verstärkten Lkw-Verkehr für den Abraum in Kauf nehmen.

Ausführlich wurde über das Projekt Ortsentwicklung gesprochen, das nach einer Entstehungsphase unter hoher Bürgerbeteiligung verabschiedet wurde. Das Projekt bezog sich auf den gesamten Stadtteil und beinhaltet viele zukunftsweisende Lösungsansätze, die nun nach und nach angegangen werden müssen.