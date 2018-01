Weihnachtspakete bei Kindern angekommen

20.01.2018, — E-Mail verschicken

Die Weihnachtsaktion der Alb-Donau Rumänienhilfe in Erkenbrechtsweiler war ein voller Erfolg. Die Weihnachtspäckchen, die für die Schule in Valea lui Mihai gesammelt wurden, sind rechtzeitig bei den Kindern angekommen. Trotz großer Mühe ist es gelungen, alles zu organisieren, so Günther Wiedemann von der Alb-Donau Rumänienhilfe. Die Spender haben ihre Päckchen rechtzeitig abgegeben und so konnte der Transport mit über 300 Weihnachtspaketen abgewickelt werden. Der Direktor der Schule hat Kindergarten und Schulkinder des Ortes in die Gemeindehalle eingeladen, zu einer gemeinsamen Weihnachtsfeier. Da nicht so viele Personen in die Halle passen, wurden drei Feiern im Abstand von eineinhalb Stunden abgehalten. Die Kinder konnten kaum ruhig sitzen, bei dem Anblick der vielen Geschenke. Für 2018 hat sich die Rumänienhilfe viel vorgenommen. Wer helfen möchte, kann sich unter Telefon (0 70 26) 60 00 60 oder im Internet unter www.adrhev.de informieren. pm