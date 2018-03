Weihnachtsmarkt lockt Diebe

27.11.2009, — E-Mail verschicken

Geld und Scheckkarte in den Innentaschen der Kleidung tragen

(lp) Taschendiebe halten sich bevorzugt an Orten auf, wo viele Menschen sind – in Stadien, auf Märkten, in vollen Kaufhäusern, auf Bahnhöfen, Flughäfen, in öffentlichen Verkehrsmitteln und in diesen Tagen natürlich auch auf den Weihnachtsmärkten. Die Polizeidirektion Esslingen gibt Tipps, wie der Verlust der Geldbörse zu vermeiden ist.

Häufig treten sie im Team auf. Während der eine ablenkt, „zieht“ der andere die Brieftasche oder Geldbörse und ein dritter Täter übernimmt die Beute. Im Landkreis Esslingen wurden der Polizei im vergangenen Jahr insgesamt elf Diebstähle auf Weihnachtsmärkten gemeldet. Dabei hatten es die Täter fast ausschließlich auf Geldbörsen und somit auf Bargeld abgesehen. Allerdings wurden den Geschädigten mit dem Bargeld auch Scheckkarten, Ausweise und persönliche Dokumente gestohlen, was meist noch zusätzlichen Ärger verursacht.

Die Polizei ist auf den Weihnachtsmärkten präsent. Insbesondere auf dem Esslinger Weihnachtsmarkt werden die Beamten des örtlichen Reviers täglich auch zu Fuß unterwegs sein. Beim Polizeirevier sind zivile und uniformierte Streifen zu unterschiedlichen Zeiten für die gesamte Dauer des Weihnachtsmarktes fest eingeplant.