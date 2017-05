Was tun, wenn die Schule brennt?

16.05.2017, — E-Mail verschicken

Proben für den Ernstfall: Feuerwehr und DRK machen eine Raum-Übung an der Altdorfer Schule

„Hurra, die Schule brennt“ – so der Titel einer bekannten Filmkomödie aus dem Jahr 1969. Ganz so freudig wäre so ein Ereignis in der Realität aber nicht. Damit die Kinder, Lehrer und Erzieher der Grundschule und Kita Altdorf, aber auch die Feuerwehr auf ein derartiges Szenario vorbereitet sind, muss hin und wieder geübt werden.

Über eine Leiter mussten die „Vermissten“ aus dem Gebäude befreit werden. Foto: pm

ALTDORF (pm). Eine solche Übung fand am Samstag statt. Je realitätsnaher, desto besser, deshalb wurde am Samstagvormittag gegen 10 Uhr eine Rauchentwicklung an der Schule nachgestellt. Bei Eintreffen der Feuerwehr waren einige Dutzend Schüler und Kindergartenkinder schon vor und hinter dem Gebäude versammelt – wie an einem normalen Tag, an dem insgesamt knapp 100 Kinder in den Gebäuden zu evakuieren wären.

Wie es im Realfall auch vorkommen könnte, wurden drei Personen noch im Gebäude vermisst. Nachdem die Feuerwehr die drei Sammelplätze kontrolliert hatte, wurde sofort ein Trupp unter Atemschutz zur Menschenrettung ins Gebäude geschickt. Die Helfer fanden die Vermissten nach kurzer Zeit. Die drei befanden sich im Sekretariat, sicher hinter der Tür.