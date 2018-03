Was machen Bienen im Winter?

13.01.2017, Von Rainer Blubacher — E-Mail verschicken

Nürtinger Imker erzählen, wie sie ihre Völker durch die dunkle Jahreszeit begleiten – Es gibt Sommerbienen und Winterbienen

Während der Sommermonate ist es für die Menschen ganz normal, dass Tausende von Bienen in den Gärten, Parks und in den Wäldern umherfliegen und als ganz selbstverständlich wahrgenommen werden. Aber wo sind die vielen Bienen in der kalten Jahreszeit abgeblieben?

Selbst strenge Winter sind für Bienenvölker problemlos zu überstehen. Die über die Stöcke gespannten Netze dienen lediglich der Abhaltung von Grünspechten. Foto: Blubacher

Nun um eine Antwort auf diese Frage vorwegzunehmen: Viele Bienen sind in der Zwischenzeit gestorben. Das hat keinen Zusammenhang mit dem globalen Bienensterben. Um es verständlicher zu machen, muss an dieser Stelle zwischen den Bienenarten unterschieden werden. In Mitteleuropa gibt es ungefähr 500 verschiedene Bienenarten. Die größte Gruppe bilden die Wildbienen, welche fast alle Einzelgänger, sogenannte Solitärbienen sind und sich keinen Honigvorrat anlegen, denn bei ihnen überwintern nur die Jungköniginnen.