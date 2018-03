Warten auf das 500. Mitglied

14.12.2010, — E-Mail verschicken

Förderverein des Freilichtmuseums Beuren zog seine Jahresbilanz

Im nächsten Jahr könnte es dem Förderverein Freilichtmuseum Beuren gelingen, das 500. Mitglied zu begrüßen. Das zeigte die Jahresbilanz 2010, die der Förderverein nach Abschluss der Museumssaison jetzt vorgelegt hat.

BEUREN (pm). Im Lauf des Jahres haben 35 Freunde des Freilichtmuseums eine Beitrittserklärung unterschrieben, sodass die Gesamtzahl der Mitglieder aktuell auf 485 gestiegen ist. Das kontinuierliche Wachstum des Fördervereins stehe, so Wolfgang Maier, Vorsitzender des Fördervereins, in engem Zusammenhang mit zahlreichen Aktivitäten, mit denen der Förderverein auch im abgelaufenen Jahr das Programmangebot im Freilichtmuseum Beuren unterstützte und bereicherte. Einen wichtigen Platz nimmt dabei das „Lädlesteam“ ein. Rund 40 Vereinsmitglieder haben es mit ihrem enormen zeitlichen Engagement ermöglicht, das Museumslädle mit seinem vielfältigen Angebot an insgesamt 124 Tagen in der Museumssaison zu öffnen. Die Freude war groß, als das Lädlesteam dank seines bemerkenswerten Einsatzes im Sommer für eine Nominierung für den Ehrenamtspreis des Landes Baden-Württemberg „Echt gut“ in der Kategorie Sport und Kultur vorgeschlagen wurde.