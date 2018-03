"Waren zu lange zu kulant"

Ärger in Beuren: AOK zahlt Bewegungsübungen im Bad nicht mehr

BEUREN. Am Albrand versteht man die Welt der Krankenkassen nicht mehr: Fast ein Vierteljahrhundert hat die AOK ohne mit der Wimper zu zucken die Gruppen-Bewegungsübungen im Therapiebecken der Panorama-Therme bezahlt. Damit ist seit Mitte des Jahres Schluss. Die AOK Kirchheim beruft sich bei der Streichung dieser Leistung auf den Heilmittelkatalog, der dies im Grunde noch nie zugelassen habe. Die DAK freilich beurteilt ein und denselben Katalog völlig anders. Und zahlt weiter.

Eine Leserin unserer Zeitung zeigte sich darüber nicht zuletzt deswegen hellauf empört, weil sie als AOK-Versicherte kürzlich einen abendlichen Anruf eines Mitarbeiters der Krankenkasse erhielt, in dem ihr der „Freizeitpass“ der AOK näher gebracht werden sollte. Sie ärgerte, dass zwar keine Gruppengymnastik in Beuren mehr bezahlt wird, dafür aber Freizeitpass-Besitzer kostengünstiger zum Beispiel ins Ravensburger Spieleland, den Schwabenpark, auf die Sommer-Bobbahn in Donnstetten, zum Kanufahren im lieblichen Taubertal, zum Minigolfen nach Liebenzell, in die Sauschwänzlesbahn im Schwarzwald oder gar ins Albgold-Kundenzentrum der Nudelfabrik in Trochtelfingen dürfen.