Waldfest am Staufenbühl

GROSSBETTLINGEN (pm). Bei den Sportanlagen am Staufenbühl findet vom Freitag, 6. bis Sonntag, 8. Juli, das Waldzeltfest des Musikvereins statt. Am Freitagabend ab 19 Uhr ist der mittlerweile fest eingeplante Rock am Bühl mit den drei Live-Bands Eure Nachbarn aus Nürtingen, 9 Days Wonder sowie Blendof. Am Samstag ab 18.30 Uhr sorgt das Blasorchester des Musikvereins für zünftige Blasmusik. Dazwischen präsentiert der Männerchor des TSuGV einige Titel aus seinem Repertoire. Zum Ausklang wird von einem DJ Musik von Rock bis Pop angeboten. Der Sonntag steht ganz im Zeichen von Jugend macht Blasmusik. Hier wird die Jugendkapelle Großbettlingen ab 11 Uhr musikalisch unterhalten. Anschließend ab 12.15 Uhr werden die Jugendkapellen aus Neckarhausen, Raidwangen, Frickenhausen und Aich im Wechsel den Besuchern ihre musikalische Bandbreite präsentieren. Ein buntes Beiprogramm mit Quizspielen, Spielstraße, Kinderschminken und Malecke und attraktiven Preisen rundet den Nachmittag ab. Gegen 17 Uhr findet als Abschluss auf dem Rasenplatz des TSuGV ein Gemeinschaftschor mit allen teilnehmenden Jugendkapellen statt.