Vorbildliches Azubi-Projekt "Kick-Turnier"

Auch das dritte Fußballturnier der Heller-Azubi-Initiative (HAI) ist ein voller Erfolg gewesen. Austragungsort war die Nürtinger Mörike-Halle. Dort gingen am Samstagvormittag acht gemischte Mannschaften an den Start. Zu den Teilnehmern gehörten behinderte Jugendliche der Bodelschwinghschule, Mitarbeiter der Behindertenwerkstätten in Linsenhofen, Oberboihingen und Kirchheim sowie Auszubildende der Firma Heller. Nicht der Sieg, sondern der Spaß am fairen Spiel stand bei allen Teams im Vordergrund. Hannes Wezel, Leiter der Nürtinger Geschäftsstelle für Bürgerengagement, bezeichnete die Kooperation mit den Auszubildenden des Werkzeugmaschinenherstellers Heller als sehr gut und nachhaltig. Die Organisation der Veranstaltung („eine gute Kombination aus Begegnung und Sport“) werde immer perfekter. Daniela Käfer, Azubi, nannte das Ziel: den Dialog zwischen Menschen mit und ohne Behinderung zu fördern. Dies gelinge auf vorbildliche Weise und bereite allen Beteiligten große Freude. Unser Bild zeigt die Sieger des Fußballturniers, Mitarbeiter der Firma Heller sowie des Bürgertreffs in der Nürtinger Mörike-Halle. tli