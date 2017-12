Volksbank spendet an die Chorwerkstatt

Die musikalische Förderung von Kindern und Jugendlichen hat in der Chorwerkstatt immer schon eine große Bedeutung. So singen derzeit über 90 junge Sängerinnen und Sänger in den verschiedenen Formationen und werden in alle Projekte des Chorvereins eingebaut. Überzeugen von dieser Talentförderung konnte man sich erst kürzlich bei den Aufführungen von „Space Café“, wo sowohl die beiden Kinderchöre als auch der Jugendchor ihr Können mit viel Erfolg präsentieren durften. Die Chorwerkstatt beteiligte sich deshalb wieder an der Aktion der Volksbank Kirchheim-Nürtingen und wurde mit einer Spende von 500 Euro bedacht. Chorleiterin Gudrun Fahr und ihr Mann Jörg Fahr nahmen im Auftrag der Chorwerkstatt die Spende entgegen. pm