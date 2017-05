„Vieles noch im Dornröschenschlaf“

03.05.2017, Von Jürgen Gerrmann — E-Mail verschicken

Staatliche Schlösser und Gärten wollen Bewusstsein für Bedeutung des Hohenneuffen weiter schärfen

Nein, die Geschichte des Hohenneuffen muss nicht neu geschrieben werden, seit die Staatlichen Schlösser und Gärten (SSG) die einstige württembergische Landesfestung übernommen haben. Aber vieles soll neu und intensiver erzählt werden. Das machten SSG-Chef Michael Hörrmann und die Projektbetreuerin Jana Almeida gestern bei einer Pressekonferenz vor Ort deutlich.

Vieles in der Geschichte des Hohenneuffen ist noch überwuchert und in Vergessenheit geraten. Nicht nur alte Gemäuer. Mit Hilfe der Staatlichen Schlösser und Gärten soll es nun wieder freigelegt und erlebbar gemacht werden.

NEUFFEN. Seit 1. April ist der Hohenneuffen unter den Fittichen des „größten kulturtouristischen Anbieters im Land“ (so Jana Almeida, die die Klosterverwaltung Bebenhausen leitet, aber von dort aus auch für das Residenzschloss Urach, das Schloss Kirchheim, die Sammlung Domnick auf der Oberensinger Höhe und nun auch für das jüngste SSG-„Kind“ Hohenneuffen zuständig ist). Die Homepage der SSG im Internet verzeichnete im Vorjahr sechs Millionen Klicks, und mit 3,8 Millionen Besuchern im Jahr vor Ort bringen es die 60 Objekte der Landesgesellschaft auf doppelt so viele wie alle Landesmuseen zusammen (so Michael Hörrmann).