Vesperkirche startet ins Jubiläumsjahr

21.01.2017, Von Philip Sandrock — E-Mail verschicken

Vom Experiment zur festen Einrichtung: zum zehnten Mal findet ab dem 29. Januar die Nürtinger Vesperkirche statt

Die Vesperkirche startet ins Jubiläumsjahr. Seit zehn Jahren bringt die Veranstaltung in der Nürtinger Lutherkirche alle Menschen an einen Tisch. Was 2008 als ein Experiment begann, wurde im vergangenen Jahrzehnt zu einer festen Institution.

Die Nürtinger Lutherkirche wird sich wieder für drei Wochen zum Treffpunkt für alle verwandeln. Foto: NZ-Archiv

NÜRTINGEN. „Zusammenhalt - dafür steht die Vesperkirche“, sagt Dekan Michael Waldmann. Dort sei jeder eingeladen, getreu dem Motto der Veranstaltung, „gemeinsam an einem Tisch“ zu sitzen.

Entstanden ist die Vesperkirche aus dem Projekt „Sichtwechsel“, das 2007 zum Ziel hatte, Menschen in anderen Lebenssituationen kennenzulernen. Die erste Leiterin der Vesperkirche, Monika Moll, trieb das Projekt voran und es etablierte sich schon bald als wiederkehrende Veranstaltung im Nürtinger Kirchenkalender.