Verzicht auf ein Geschoss

20.01.2017, Von Gerlinde Ehehalt — E-Mail verschicken

Änderungen am Bebauungsplan für das Sportvereinszentrum

Der Gemeinderat Wolfschlugen stimmte in seiner Sitzung am Montagabend mit drei Gegenstimmen Änderungen am ursprünglichen Plan für das Bauvorhaben des TSV Wolfschlugen zu. Zu den Stellplätzen gab es kontroverse Meinungen.

WOLFSCHLUGEN. Der Raum für das geplante Blockheizkraftwerk, das die Gemeinde in dem neuen Sportvereinszentrum (SVZ) des Turn- und Sportvereins einrichten möchte, muss nun doch weiter nach Westen versetzt werden. „Wir haben nachträglich festgestellt, dass im Untergrund des Geländes zu große Fundamente liegen“, erklärte Bürgermeister Matthias Ruckh. Diese zu entfernen wäre zu teuer. Als zweite Änderung habe sich ergeben, dass der TSV nun doch ein Geschoss weniger bauen und nur noch die Vorbereitung für die Treppe sowie einen Aufzug realisieren möchte. Die Gründe hierfür sind vermutlich ebenfalls in den zu hohen Kosten zu suchen.

Da für die drei Gebäudeeinheiten „Hexenbanner Stuben“, SVZ und Sporthalle die vorhandene Stromversorgung nicht ausreicht und mehr Leistung benötigt wird, errichtet die Fairnetz eine neue Trafostation zwischen dem Parkplatz und dem Trainingsspielfeld. Dies werde im Zuge der Baumaßnahme umgesetzt, sagte Ortsbaumeister Michael Göppinger.