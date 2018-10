Verkaufsoffener Sonntag war Magnet

08.10.2018, Von Rudi Fritz — E-Mail verschicken

Neckartailfinger Betriebe hatten ihre Türen geöffnet – Buntes Programm mit Kunsthandwerkermarkt

Das schöne Spätsommerwetter sorgte gestern dafür, dass hunderte Besucher aus nah und fern zum verkaufsoffenen Sonntag in Neckartailfingen, der mit einem Kunst- und Handwerkermarkt, einem Flohmarkt und einem Skibasar allerhand zu bieten hatte, strömten.

Beim Kunst- und Handwerkermarkt gab es nicht nur für Frauen viel zu entdecken.

NECKARTAILFINGEN. An den neun Ausstellungsorten in der Ortsmitte, in den Gewerbegebieten Hägleskies und Grien/Gräble und in der Festhalle Neckarallee präsentierten über 30 Aussteller ihre Angebote und Attraktionen. Für einen musikalischen Farbtupfer sorgten Lucas und Bianka Neps, die als Straßenmusiker das bunte Treiben in der 3500-Einwohnergemeinde belebten. Das Sofazügle der Kreissparkasse sorgte dafür, dass die verschiedenen Ausstellungsorte bequem erreicht werden konnten.