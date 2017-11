VdK will mehr Öffentlichkeitsarbeit machen

Beim Kreisverbandstag wurde der Vorstand neu gewählt – Klaus Maschek bleibt Kreisverbandsvorsitzender

Vor Kurzem hielt der VdK-Kreisverband Nürtingen im Dorfgemeinschaftshaus in Bempflingen seinen Kreisverbandstag ab.

BEMPFLINGEN (ma). Vor den Regularien fand eine Feierstunde anlässlich des 70-jährigen Bestehens des Kreisverbands statt (wir berichteten).

In seinem Geschäftsbericht ging der Kreisverbandsvorsitzende Klaus Maschek auf die Geschehnisse im Berichtsjahr 2016 ein. Der VdK-Kreisverband zählte zum 21. Oktober 2515 Mitglieder. Die Tendenz zeige nach oben. Die stärksten Ortsverbände sind zurzeit Kirchheim (355 Mitglieder), Nürtingen (317), Bempflingen-Neckartenzlingen (282) und Wendlingen (242 Mitglieder). Die Sprechstunden in den Geschäftsstellen in Nürtingen und Kirchheim sowie die Sprechzeiten des VdK-Rechtsreferenten seien Anlaufstellen für viele Rat suchende Menschen. Ebenso könne jedes Mitglied des Kreisverbandsvorstands persönlich angesprochen werden. Diese zusätzliche Option werde sehr oft in Anspruch genommen.