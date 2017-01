Und noch immer gehen Spenden ein

10.01.2017, — E-Mail verschicken

Die Hilfsbereitschaft unserer Leser setzt sich auch im Jahr 2017 fort – Bis jetzt sind über 112 000 Euro eingegangen

Dass das Licht der Hoffnung so kräftig leuchtet – das ist das Ergebnis einer wunderbaren Gemeinschaftsaktion. Unzählige Menschen haben dazu beigetragen, dass schon jetzt, knapp zwei Wochen vor dem Ende, das Ergebnis des Vorjahres übertroffen wurde. Und die Hilfsbereitschaft unserer Leser hat noch lange kein Ende.

Das Team der Bürgervereinigung Roßdorf beim Schwarzwurst-Turnier leistete tolle Arbeit: Ursula Rätzel, Karin Möck, Maria Schmid und Viola Finger wurden dabei von Paul Weber, dem Sohn von Turnierleiter Bernd Weber, unterstützt. jg

(jg) Bis gestern waren nämlich exakt 112 215,40 Euro auf den Konten der Hilfe verbucht. Auch wenn es nun nicht mehr in solch Riesenschritten wie vor Weihnachten nach vorne geht, so ist das ein tolles Zeichen und eine große Ermutigung für die sieben Projekte, die in diesem Jahr auf Hilfe hoffen. Mit dieser Summe können sie viel Gutes bewirken.

1000 Euro von der LST Laser- und Schalttechnik