Über Neuffen auf die Übergossene Alm

24.08.2010, Von Jürgen Gerrmann — E-Mail verschicken

Leserwanderung: Bei unserer Tour durch Heide und Reben winken am 5. September auch attraktive Preise

Etwa zwei Stunden dauert unsere Leserwanderung am Sonntag, 5. September, durch Heide und Reben in Neuffen: Eine Familie kann sie allerdings gewaltig verlängern. Denn unter denen, die mit von der Partie am Albrand sind, verlosen wir einen Aufenthalt in einem Top-Hotel im Salzburger Land.

NEUFFEN. Über Neuffen kann man daher mit relativ wenig Aufwand auf die „Übergossene Alm“ in Dienten am fantastischen Massiv des Hochkönig kommen. Alles, was man tun muss, ist, sich eine Startkarte zu besorgen, drei Fragen zu beantworten (das können Sie in aller Ruhe zu Hause, ohne sich in unseren Geschäftsstellen den Kopf zu zerbrechen) und dann bei der Schlusshocketse in den Neuffener Weinbergen der Verlosung entgegenzufiebern.