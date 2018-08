Treffpunkt am Rathaus

Sommerserie „Unterwegs in . . .“: Heute geht es nach Unterensingen

UNTERENSINGEN (bg). Im Zuge unserer Sommerserie „Unterwegs in . . .“ gehen Redakteure der Nürtinger Zeitung mit den Lesern durch ihre Gemeinde und lassen sich von ihnen zeigen, wo es schön und wo es weniger schön ist.

Ja, wo treffen sie sich denn nun? Diese Frage hat uns in den vergangenen Tagen oft erreicht. In der Zeitung stand zu lesen, dass der Spaziergang zu unserer Sommerserie am Brunnen in der Ortsmitte beginnt, gleichzeitig wurde an alle Haushalte ein Flugblatt verteilt, in dem die Rede davon war, dass der Treffpunkt am Rathaus sei.

Hiermit sei den Unterensinger Leserinnen und Lesern mitgeteilt: Redakteurin Barbara Gosson wird um 17 Uhr am Rathaus auf sie warten. Sie ist schon gespannt, an welche Orte der Weg die Gruppe führen wird und welche Geschichten dabei erzählt werden.