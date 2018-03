Theatergruppe spendet 17 400 Euro

Zum Ausklang des Schuljahres konnte Landrat Heinz Eininger der Bodelschwinghschule in Nürtingen, der Verbundschule Dettingen unter Teck und der Rohräckerschule in Esslingen am Neckar eine beachtliche Geldspende der Theatergruppe des Landratsamts von zusammen 17 400 Euro überreichen. Über jeweils 5800 Euro freuten sich Schulleiterin Karin Frey von der Verbundschule Dettingen unter Teck, Schulleiterin Barbara Andreas von der Bodelschwinghschule in Nürtingen und Geschäftsführender Schulleiter Martin Schutz vom Rohräckerschulzentrum in Esslingen, die für die Scheckübergabe ins Landratsamt nach Esslingen kamen. Erspielt hatte die Theatergruppe den Betrag mit verschiedenen Stücken schwäbischen Mundarttheaters in den Jahren 2011 bis 2016. Bereits seit ihrer Gründung im Jahr 1996 ließ die Laienschauspielgruppe die Spenden des Publikums und die Gagen der jeweiligen Veranstalter regelmäßig einem sozialen Zweck beziehungsweise einer sozialen Einrichtung im Landkreis Esslingen zukommen, hauptsächlich zur Förderung in Bereichen der Kinder- und Jugendarbeit. In den zurückliegenden 20 Jahren konnte die Schauspieltruppe des Landratsamtes insgesamt den stolzen Betrag in Höhe von 50 000 Euro an Spendengeldern erspielen. Landrat Heinz Eininger lobte das langjährige außergewöhnliche Engagement seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich in der Freizeit unter Leitung ihres Gründers Eberhard Lauer zur Theatertruppe zusammenfanden. pm