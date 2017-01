Tempoverstöße sind überschaubar

20.01.2017, — E-Mail verschicken

Bürgermeister Kälberer informierte über Ergebnis einer Radarkontrolle

ALTDORF (käl). Bürgermeister Kälberer informierte in der letzten Gemeinderatssitzung über die Ergebnisse einer in der zweiten Jahreshälfte 2016 durchgeführten mobilen Geschwindigkeitsüberwachung. So sind die Geschwindigkeitsübertretungen überschaubar, aber dennoch vorhanden; Schwerpunkte bilden die Neckartailfinger und die Neckartenzlinger Straße. „Wie erwartet ist die Verkehrshäufigkeit in den Ortsdurchgangsstraßen mit stündlich rund 140 Fahrzeugen deutlich höher als in den Wohn- und Anrainersammelstraßen; bei diesen Straßen ist ein durchschnittliches stündliches Fahrzeugaufkommen zwischen 20 und 50 Fahrzeugen vorhanden“, so Joachim Kälberer.

Bereits im September des vergangenen Jahres hatte der Gemeinderat der Verlängerung des bestehenden Jagdpachtverhältnisses zugestimmt. Bei der Prüfung durch das Landratsamt Esslingen stellte sich heraus, dass die im Jagdpachtvertrag enthaltenen Rechtsnormen nach dem Landes- und Bundesjagdgesetz durch das Jagd- und Wildtiermanagementgesetz (JWMG) abgelöst worden sind. Deshalb forderte das Landratsamt forderte die Gemeindeverwaltung auf, den Pachtvertrag auf diese neue Rechtsgrundlage zu stellen. Inhaltlich ergaben sich keine Änderungen, sodass das Gremium nach kurzer Aussprache dem neu gefassten Jagdpachtvertrag einstimmig zustimmte.