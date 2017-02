Tausende Besucher beim traditionellen Faschingsumzug durch Neuhausen

Am Sonntag war es wieder so weit: Über 20 000 Besucher strömten auf die Filder nach Neuhausen um einem der größten Faschingsumzüge in der Region beiwohnen zu können. Im Chor stimmten sie die Schlachtrufe der Gruppen an, und so dröhnte „Auf die Pauke haut’se – Bauze, Bauze“ als Ruf aller Neuhäuser Gruppen ständig durch die Straßen. Rund 70 Gruppen hatten sich für dieses Jahr angemeldet. Genaugenommen 68, allerdings waren auch die Herdhauhexa aus Wolfschlugen zu sehen – laut Programm aber gar nicht aufgestellt. Dabei waren es gerade die Wolfschlugener, die mit dem im Zaum gehaltenen Dämonen vom Hexabanner und den Hexenbusters die meisten Gruppen aus unserem Verbreitungsgebiet stellten. Über zwei Stunden lang schlängelte sich der Umzug durch die Ortsmitte und die Gassen der Fildergemeinde. Um dies auch hautnah erleben zu können, musste man früh dort sein: In mehreren Reihen drängelten sich die Besucher am Straßenrand, um einen Blick erhaschen zu können und vor allem auch, um an reichlich Kamelle und Bonbons zu kommen. Glück hatte, wer sich einen der Logen-Plätze auf dem Balkon sichern konnte. Nur wird man dort kein Opfer des Schabernacks der unzähligen Hexen, Dämonen, Geistern und allerlei kurioser Kreaturen – und dieser gehört bei der Fasnet halt dazu. So wurde auch gespart an politischen Umzugswagen, wie sie aus Köln bekannt sind. Dennoch mochte es sich der Narrenbund Neuhausen nicht nehmen lassen, mit „Trumps World“ einen Seitenhieb auf den amerikanischen Präsidenten zu präsentieren. Dass Neuhausen zu den Faschingshochburgen der Region gehört, zeigt sich auch bei der Umzugsaufstellung: 30 Gruppen, fast die Hälfte der Teilnehmer, stammen aus Neuhausen. Umso mehr Mühe gab man sich, eine bunte Mischung der restlichen Gruppen aufzustellen. Während die Sauglogg Gugga aus Köngen noch die kürzeste Anreise hatte, waren die Fasennickl aus dem bayrischen Kipfenberg schon länger unterwegs. Für viele dient der Umzug aber nur als Auftakt zum ausgiebigen Feiern im Anschluss. Sehr zur Freude der Polizei blieb es auch hier weitestgehend friedlich. jüp