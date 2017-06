Taizé-Andacht

GROSSBETTLINGEN (pm). Die Katholische Kirchengemeinde Frickenhausen/Großbettlingen lädt zur Taizé-Andacht am Donnerstag, 8. Juni, in die Unterkirche der katholische Kirche Großbettlingen ein. In kurzen, sich wiederholenden Gesängen wird eine Atmosphäre geschaffen, in der man zur Ruhe kommen und beten kann. Viele brennende Kerzen, kurze Texte, Stillephasen und die meditativen Taizé-Gesänge prägen diese Andacht, der die Besucher über allen Konfessionen hinweg verbindet. Der Weg zur Unterkirche ist rechts neben dem Aufgang zur Sakristei. Beginn ist um 20 Uhr.