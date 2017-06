Stromunterbrechung

BEMPFLINGEN (pm). Am Dienstag, 13. Juni, kam es um 13.24 Uhr in Bempflingen und Teilen von Riederich zu einer Unterbrechung der Stromversorgung. Ursache war ein Zehn-KV-Kabelfehler zwischen der Umspannstation Nürtingerstraße und der Rathausstraße in Bempflingen. Durch Umschaltungen konnten ab 14.03 Uhr ein Großteil der betroffenen Kunden wieder mit Strom versorgt werden und um 14.32 Uhr war die Versorgung aller Kunden wieder hergestellt.