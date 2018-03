„Streuobstparadies“ wurde gegründet

24.05.2012, Von Sylvia Gierlichs — E-Mail verschicken

Die 147 Gründungsmitglieder des Vereins wollen künftig ihr Engagement für Kulturlandschaft des Albtraufs und der Alb bündeln

Die Landkreise Esslingen, Reutlingen, Göppingen, Böblingen, Tübingen und Zollern-Alb, etliche Städte und Gemeinden und sonstige Streuobstakteure haben sich am Dienstagabend in der Limburghalle in Weilheim zum Verein „Schwäbisches Streuobstparadies“ zusammengeschlossen. Nichts weniger als die Rettung der Streuobstwiesen ist das Ziel des Vereins.

Landwirtschaftsminister Alexander Bonde und Landrat Heinz Eininger bei der Gründungsversammlung des Vereins „Schwäbisches Streuobstparadies“. Foto: sg

WEILHEIM. Seit zwei Jahren arbeiten die Landkreise auf Hochtouren, um einen Verein auf die Beine zu stellen, der Tourismusinitiativen und Ideen zur Vermarktung der Streuobstprodukte unter einen Hut bringen soll. Am Dienstagabend nun fand in Weilheim/Teck die Gründungsversammlung statt. Von Erzeugergemeinschaften über Obst- und Gartenbauvereine und Akteure wie das Freilichtmuseum in Beuren oder die Schwäbische Landpartie – alle wollten sie Teil des „Schwäbischen Streuobstparadieses“ werden. Elf Keltereien, rund 130 Mostereien, 740 Brennereien und 200 Obst- und Gartenbauvereine mit ungefähr 23 000 Mitgliedern gibt es im Vereinsgebiet. Der Verein selbst zählte am Dienstagabend 147 Gründungsmitglieder.