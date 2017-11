Strafrabatt gegen Geständnis

17.11.2017, Von Bernd Winckler — E-Mail verschicken

Tag zwei im Prozess gegen mutmaßliches Einbrecher-Quartett

Vier Männer aus dem Kosovo, die in Neckartailfingen und anderen Orten auf Einbruchstour gegangen sein sollen, sollen zu Haftstrafen bis zu fünf Jahren verurteilt werden. So jedenfalls fordert es die Staatsanwaltschaft und verweist besonders auf den hohen Sachschaden – vor allem beim Einbruch in eine Gaststätte in Nürtingen im Dezember vergangenen Jahres.

Bis zur Festnahme am 22. Februar in einer leerstehenden Halle in Ludwigsburg-Ost sollen die insgesamt sieben Kosovaren laut Anklage fast wöchentlich auf nächtlicher Diebestour unterwegs gewesen sein. Drei von ihnen sind bereits von den Schöffengerichten Esslingen und Nürtingen zu Strafen bis zu drei Jahren verurteilt worden. Die restlichen vier haben vor der 7. Großen Strafkammer des Stuttgarter Landgerichts zum Vorwurf des mehrfachen bandenmäßigen Einbruchdiebstahls geschwiegen, wollen jetzt aber das Verfahren durch Geständnisse abkürzen helfen und dadurch milde Strafen zugesichert bekommen.

Unter fünf Jahren sei nichts zu machen