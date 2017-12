Stimmlich und musikalisch schwungvoll

28.12.2017

Der Neuffener Chor Vokal total konzertierte zur Weihnacht

Überzeugten auch durch ihr Auftreten: Vokal total vom Liederkranz Neuffen pm

NEUFFEN (pm). Im Anschluss an den Weihnachtsmarkt lud Vokal total, der Chor des Neuffener Liederkranzes, am dritten Advent zum traditionellen Konzert ein. In der vollen Martinskirche eröffnete die Erste Vorsitzende Ingrid Klopfer mit begrüßenden Worten und übergab an die neue Chorleiterin Fanny Kampmann zum musikalischen Teil des Abends, der mit „Joy to the World“ von Händel begann.

Im „Air for Advent“ sangen die Solisten Rimon Schickle (Bass) und Fanny Kampmann (Sopran) mit ästhetischer Klarheit eine vokale Adaption des Airs von Johann Sebastian Bach. Die Chorleiterin und Solistin, die gewandt durch das gesamte Programm mit Erläuterungen, Anekdoten und humoristischen Einlagen führte, sang daraufhin engelsgleich das „Marie Wiegenlied“ von Max Reger.