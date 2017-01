Sternsinger segnen Aichtaler Rathaus

17.01.2017

Die Sternsinger in Aichtal segneten auch in diesem Jahr das Rathaus. Pastoralreferent Thomas Hermann eröffnete den Empfang mit den auf der Rathaustreppe versammelten Sternsingern. Etwa 50 Kinder und Jugendliche hatten sich auf den Weg gemacht, um den Segen Gottes in die Häuser Aichtals zu bringen und um Spenden zu sammeln. So liefen sie für Kinder in Not unter dem Leitwort „Gemeinsam für Gottes Schöpfung!“. Die Inschrift, die über die Tür geschrieben wurde, 20*C+M+B*17, bedeutet nicht wie landläufig geglaubt Caspar, Melchior und Balthasar, sondern steht für die lateinischen Worte „Christus mansionem benedicat“ und bedeutet „Christus segne dieses Haus“. Auch der Bürgermeister Lorenz Kruß kam zum Empfang und lobte das junge Engagement der Könige. Er dankte auch den Eltern für die Unterstützung und Begleitung der Kinder. Pastoralreferent Hermann machte darauf aufmerksam, dass man nicht nur als Kind Sternsinger sein könne, sondern auch noch bis 30 Jahre. Er selbst war bis zu seinem 18. Lebensjahr Sternsänger. Er freut sich außerdem darüber, dass sich nicht nur Katholiken beim Dreikönigssingen engagieren. wim