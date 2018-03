Städtleskomede spielt

NEUFFEN (pm). Die Vorbereitungen für das Weihnachtsfest sind in den meisten Familien mit Hektik und Aufregung verbunden. Auch im neuen Herbststück der Städtleskomede Neuffen. Premiere ist am 12. Oktober. In diesem Jahr geht es um den Heiligabend und den damit verbundenen Festvorbereitungen der Familie Meier Ond des am Heiligobend Dieses Jahr präsentiert die Amateurtheatergruppe ein humoristisches Stück des Autoren Bernd Gombold, natürlich auf schwäbisch, wie sagt man so schön: grad so wie ihne dr Schnabel gwachsa isch, eine turbulente und witzige Komödie in drei Akten, bei der das Lachen auf keinen Fall zu kurz kommen wird. Vater Anton (Thomas Pfisterer) und Sohn Markus (Martin Schnerring) der Familie Meier haben am Heiligen Morgen nach einer durchzechten, feucht-fröhlichen Weihnachtsfeier im Sportverein einen totalen Filmriss. Mutter Rita (Gertrud Zimmermann), die fürsorgliche Hausfrau, findet den verkaterten Zustand ihrer Familie alles andere als lustig. Für noch mehr Stress in der Familie sorgen die Verwandten Karl-Otto Edelstein (Jürgen Lange) und dessen Frau Agathe (Ute Pfisterer). In ihrem Juwelierladen wurde eingebrochen, aber keiner kann sich das so recht erklären. Hinzu kommt die Nachbarin Martha Kibitz (Regina Reichert), eine alte Schwatzbas, die von einem merkwürdigen Autounfall berichtet. Nachbar Theo Müller (Walter Woitzik) will unbedingt die Kerle finden, die seinen schönen Garten verwüstet haben. So kommt das Eine zum Anderen und jeder versucht, so heil wie möglich aus der Sache herauszukommen! Doch die Rettung naht, denn Sabine Hägele (Rebecca Pfisterer), die Freundin von Markus, kann am Ende doch noch alles zum Guten wenden. Der Kartenvorverkauf hat am 24. September begonnen. Das Stück wird an folgenden Terminen aufgeführt: Freitag, 12., Samstag, 13., Freitag, 19., und Samstag, 20. Oktober, jeweils um 20 Uhr in der Neuffener Stadthalle. Vorverkauf bei Brillenmacher Otto, Telefon (07025) 2268. Eine weitere Aufführung findet in der Stadthalle Kirchheim am Samstag, 24. November, um 20 Uhr statt.