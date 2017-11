Sportler- und Musikerehrung in Aichtal

17.11.2017, — E-Mail verschicken

Zur 22. Musiker- und Sportlerehrung lud die Stadt Aichtal am vergangenen Freitag ein. Geehrt wurden herausragende Leistungen von 61 Sportlern aus Aichtal in folgenden Disziplinen: Fußball, Handball, Tennis, Skifahren und Inlineskaten, Schwimmen, Rudern, Bogenschießen, Schießen, Diskus und Hürdenlauf, Tanzen sowie Turnen. Musiker wurden in diesem Jahr keine gemeldet. Bürgermeister Lorenz Kruß moderierte durch den Abend und übergab neben einer Urkunde auch jeweils ein Geschenk. Der Abend wurde von Charleen Sperlich vom „Circus Bonanza“ mit einer Reifen-Nummer und der Showtanzgruppe vom Turnerbund Neckarhausen abgerundet. awi