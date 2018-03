Spielplatz reaktiviert

WOLFSCHLUGEN (ge). Am ehemaligen Spielplatz vor dem neuen Sportvereinszentrum Wofit kann bald wieder gespielt werden. In circa acht bis zehn Wochen werden dort die neuen Spielgeräte aufgebaut. „Es wird eine Anlage aus Robinienholz in U-Form mit Kletterturm installiert“, sagte Ortsbaumeister Michael Göppinger in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Außerdem werden eine Nestschaukel aus Holz sowie eine Wackelbrücke aufgebaut. Der Brutto-Gesamtpreis für die Spielgeräte betrage inklusive Montage und Fundamenterrichtung 28 500 Euro, sagte Göppinger.