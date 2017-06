Spiel und Spaß zum Nulltarif

06.06.2017, Von Nicole Mohn — E-Mail verschicken

Bunt gegen Grau: Festzug krönt Neckartailfinger Kinderfest – Spielstraße war der Renner

Pfingsten ist für die Neckartailfinger seit jeher ein doppelter Grund zum Feiern: Traditionell begehen die „Universitätler“ an diesem Feiertagswochenende ihr großes Kinderfest. Dazu gehörten auch dieses Jahr wieder viel Musik und Unterhaltung, Spiel und ein Festzug, der den grauen Regenwolken gestern bunt und fröhlich Kontra bot.

Zauberten ein Lächeln in die Gesichter der Zuschauer: die Smilies der Kindertagesstätte Mörikestraße. Foto: Mohn

NECKARTAILFINGEN. Drei Tage lang feierten die Neckartailfinger mit Gästen aus dem gesamten Umland ein beschwingtes Fest. Vor allem am Samstag herrschte auf der Festmeile an der Neckargass reger Betrieb. Kaum klarte es zum Nachmittag auf, füllten sich die Bänke an der Festhalle. Hier tummelten sich am Nachmittag vor allem Familien mit ihren Kindern. Magischer Anziehungspunkt dabei die große Spielstraße, die wie jedes Jahr die Neckartailfinger Vereine auf die Beine gestellt haben.