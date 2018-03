Spendenlauf für Afrika

20.06.2007, — E-Mail verschicken

UNTERENSINGEN (pm). Dass für Afrika etwas getan werden muss, steht spätestens seit dem G8-Gipfel außer Frage. Die Grund- und Hauptschule Unterensingen veranstaltet am kommenden Freitag, 22. Juni, unter der Schirmherrschaft von Bürgermeister Sieghart Friz einen Spendenlauf zugunsten von Schulen in Afrika. Mit diesen Aktionen, die von UNICEF zusammen mit der Nelson-Mandela-Stiftung ins Leben gerufen wurden, werden Schulen und Bildung in Afrika gefördert. Der Erlös geht je zur Hälfte an das Bildungsprojekt Schulen für Afrika und an die veranstaltenden Schulen. Neben der Unterensinger Schule und den ortsansässigen Vereinen sind alle Lauffreudigen eingeladen, an diesem Spendenlauf teilzunehmen. Die Veranstaltung wird um 16.30 Uhr von Bürgermeister Friz und Rektor Schmitz vor dem UDEON eröffnet. Anschließend folgt ein kurzes Programm zur Einstimmung, dargeboten von den Klassen 1 und 2 und der Musikschule. Ab 17 Uhr starten zeitlich versetzt die Schülerinnen und Schüler der Schule. Zwischen 18.15 Uhr und 18.45 Uhr ist die Strecke für alle, die am Aktionslauf teilnehmen wollen, freigegeben. Dafür müssen an der Anmeldestelle Teilnahmekarten abgeholt werden, auf denen jede zurückgelegte Runde abgestempelt wird. Eine Runde beträgt 500 Meter, die gehend, laufend und auch walkend zurückgelegt werden können. Start und Ziel sind vor dem UDEON. Die freiwilligen Spenden für die Teilnahme werden nach der letzten beendeten Runde an der Kasse entrichtet. Während der gesamten Veranstaltung werden vom Pasta-Club Gegrilltes und von den Eltern kleine Snacks zum Verkauf angeboten. Auch der Erlös daraus wird für die Aktion gespendet.