Spenden-Abstimmung

03.11.2017, — E-Mail verschicken

(pm) Die Spendenaktion der Volksbank Kirchheim-Nürtingen geht in den Endspurt: Bis 5. November können alle volljährigen Mitglieder der Bank bei der Online-Abstimmung den teilnehmenden Vereinen, Institutionen und Einrichtungen ihre Stimme geben. Unter www.vbkint.de/voting können sie mitbestimmen, welche gemeinnützigen Projekte aus der Region eine zusätzliche finanzielle Förderung erhalten. Dem Erstplatzierten je Regionalbereich winken weitere 1500 Euro, dem Zweitplatzierten 1000 Euro und dem Drittplatzierten 500 Euro.

Unter dem Motto „Gemeinsam mehr bewegen“ spendet die Volksbank auch in diesem Jahr 75 000 Euro an Projekte aus dem sozialen, kulturellen oder sportlichen Bereich. Das Mitglieder-Forum „helfen und fördern“ – eine Jury bestehend aus Mitgliedern der Bank – hatte im September aus den 209 eingereichten Projekten die interessantesten Vorhaben ausgewählt. 106 Bewerber erhalten einen Betrag von 500 bis 2500 Euro – ganz gleich, ob für ein neues Turngerät für den Kindergarten oder eine Musikanlage für den Musikverein. Die Spendengelder werden am 13. November in Nürtingen und am 14. November in Kirchheim an die jeweiligen Empfänger übergeben.