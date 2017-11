Volleyball-Oberliga: Die SG Volley Neckar-Teck gewinnt auch das nächste Spitzenspiel in EningenDie Erfolgsserie der SG Volley Neckar-Teck geht weiter. In insgesamt vier von fünf Partien am Wochenende wurde die volle Punkteausbeute eingefahren. Mit einem 3:1 gegen den TSV Eningen gelang der…

