Spende an Behinderten-Förderung

27.01.2017, — E-Mail verschicken

Die Firma Getränke Weber aus Frickenhausen spendete jüngst 2500 Euro an die Behinderten-Förderung Linsenhofen. Vertreten wurde die Getränkefirma durch den Geschäftsführer Bernd Weber (Dritter von links) und Juniorchef Marius Weber (Vierter von links). Des Weiteren sind der Geschäftsführer des Vereins, Thomas Fick (links), und der Leiter der beiden Werkstätten, Rainer Digel (Zweiter von links), zu sehen. Den Scheck nahmen Beschäftigte der Werkstatt entgegen, und zwar Renate Gaidusch, Ayse Adar und Ralf Rehkugler (vorne von links). Die Spende dient der neuen Werkstatt der Behindern-Förderung. „Wir wollten allein schon aufgrund der geografischen Nähe zur Werkstatt etwas spenden und wollen auch hiermit ein Zeichen setzen“, so Bernd Weber.

Es sind bis jetzt 225 000 Euro an Spenden für das neue Werkstattgebäude im Frickenhäuser Industriegebiet zusammengekommen, das Ende Mai bezogen werden kann. Die offizielle Einweihung wird an den ersten beiden Juni-Tagen stattfinden. Da die Einrichtung einen Teil der Finanzierung selbst stemmen muss, ist sie weiterhin auf Spenden angewiesen. Es fehlen derzeit noch circa 375 000 Euro an Spenden. afu