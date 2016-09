SPD: Stärker in Arbeitswelt integrieren

21.09.2016, Von Uwe Gottwald und Andreas Warausch — E-Mail verschicken

Für die Kreistagsfraktion ist die Auslegung des Integrationsgesetzes durch die Ausländerbehörde des Kreises zu restriktiv

Die SPD im Kreis Esslingen sieht zu hohe Hürden für Flüchtlinge beim Zugang zum Arbeitsmarkt. Gestern machte sie ihre Kritik in Nürtingen im katholischen Gemeindehaus öffentlich. Bereits Ende vergangener Woche hatte sich der Arbeitskreis Integration Frickenhausen mit ähnlichen Forderungen in einem offenen Brief zu Wort gemeldet.

In Nürtingen waren gestern mit der Fraktionsvorsitzenden Sonja Spohn, Steffen Weigel, Michael Medla, Marianne Gmelin und Carla Bregenzer Vertreter der Kreistagsfraktion der Sozialdemokraten im Gemeindehaus in der Vendelaustraße zugegen. Kernpunkt ihrer Kritik waren zum einen zu lange Bearbeitungszeiten der Ausländerbehörde des Landkreises mit Sitz in der Europastraße in Nürtingen, zum anderen eine ihrer Meinung nach zu restriktive Auslegung des neuen Integrationsgesetzes, das Flüchtlingen die Möglichkeit zu Praktika, Arbeits- oder Ausbildungsstellen bietet.