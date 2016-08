Solarthermieanlage Grund für den Brand

01.09.2016, Von Roland Kurz — E-Mail verschicken

Landrat wohnt vorläufig im Hotel – 300 000 Euro Schaden

KIRCHHEIM. Die Ursache für den Brand am Wohnhaus von Landrat Heinz Eininger scheint geklärt. Laut Polizei hat ein technischer Defekt an der Solarthermieanlage den Dachstuhl in Brand gesetzt. Das Feuer war am Dienstag ausgebrochen. Die Schadenshöhe gibt die Polizei inzwischen mit 300 000 Euro an. Der Landrat und seine Frau Andrea wohnen vorübergehend in einem Hotel.

Eine gute Stunde loderten die Flammen am Dienstagnachmittag im Haus im Kircheimer Schimmingweg. Die Feuerwehr konnte nicht verhindern, dass das Feuer auch auf das Erdgeschoss übergriff. Was die Flammen nicht zerstörten, das schaffte das Löschwasser. Das Haus des Kreischefs ist unbewohnbar. Die erste Schätzung der Schadenshöhe lag am Dienstag bei über 100 000 Euro, abends erhöhte die Polizei die Summe auf 200 000 Euro. Nachdem der Inventarschaden dazu gerechnet wurde, wird der Schaden nun mit 300 000 Euro angegeben.

„Es gibt keinerlei Hinweise auf ein strafbares Handeln“, betonte Michael Schaal, Sprecher des Reutlinger Polizeipräsidiums. Schon am Dienstagabend kam die Vermutung auf, dass ein technischer Defekt an der Solaranlage das Feuer ausgelöst hatte, da die Zerstörung auf der Südseite des Hauses größer war. Die enorme Hitze ließ jedoch am Abend noch keine richtigen Ermittlungen zu.