Sola-Teamer gesucht

(pm) Der Kreisjugendring Esslingen bietet auch in diesem Jahr wieder in den Sommerferien vom 29. Juli bis 12. August ein Zeltlager in Obersteinbach für Kinder und Jugendliche im Alter zwischen acht und 13 Jahren an. Gesucht werden noch Mitarbeiter, die gerne Kinder betreuen und an der Programmgestaltung teilnehmen. Für das Küchenteam wird auch noch Verstärkung gesucht. Als anerkannte Organisation kann der Kreisjugendring Esslingen Ju-gendleiter-Sonderurlaub beim Arbeitgeber beantragen.

Nähere Infos und Anmeldung unter www.kjr-esslingen.de/freizeiten.html oder unter Telefon (0 70 24) 46 60 19.