Schwertergeklirr und wackere Kämpen

25.08.2008, Von Nicole Mohn — E-Mail verschicken

Die Burgruine Hohenneuffen verwandelte sich für ein Wochenende in eine Kulisse für einen farbenfrohen Mittelalter-Markt

HOHENNEUFFEN. Fahnen flattern über der Burgruine. Vor dem strahlend blauen Himmel zeichnen sich weiße Zeltplanen ab: Die Ritter sind für ein Wochenende zurück auf dem Hohenneuffen. Zum zwölften Mal bot die Festung über dem Neuffener Täle den Besuchern ein farbenprächtiges Burgspectaculum im Mittelalterstil.

Sven staunt nicht schlecht. Eigentlich wollte er „nur mal schauen“, nach dem Helm, dem Schwert und so. Und nun bekommt der kleine Bub zwölf Kilo Eisen übergestülpt. Nur ein kleiner Vorgeschmack dessen, was ein Kämpfer im Kampf zu schleppen hatte. Mit Helm, Arm- und Beinschienen, Schild und Waffen war es leicht das Doppelte an Gewicht, was die Männer am Leibe trugen.

Wenn man dann noch sieht, wie schnell und gewandt sich Fulk de Kere, der im richtigen Leben Klaus heißt und nur am Wochenende den Raubritter mimt, im Kampf gegen seinen Widersacher Hagen von Hoheneck bewegt, nötigt das Respekt ab. Nicht nur den Kämpen des Mittelalters, sondern auch vor dem, was die Mitglieder der Gruppe „Brachmanøth“ leisten.