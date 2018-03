Schwäbischer Vierbeiner für Sumatra

29.08.2009

Timmi, der erste Rettungshund Indonesiens, sorgte dort für ein großes Medienecho – Ausgebildet wurde er in Nürtingen

Timmi ist in Indonesien schon jetzt so was wie ein Star. Als der Rettungshund in Sumatra ankam, begrüßten ihn zahlreiche Fernsehteams und Reporter. Das Tier wurde von den Nürtinger Maltesern ausgebildet und soll für den Katastrophenschutz in der Erdbebenregion arbeiten.

NÜRTINGEN/PADANG (pm/psa). Biggi Lewinsky, eine vor vielen Jahren auf die Insel Sumatra ausgewanderte Nürtingern, gründete die erste Rettungshundestaffel Indonesiens. Sie ist Teil des Katastrophenschutzes von West-Sumatra. Die Region gilt als stark erdbebengefährdetes Gebiet. Beben der Stärke sechs auf der Richterskala gehören dort zum Normalfall. Ein Erdbeben der Stärke 9,3 löste im Jahr 2004 den Tsunami aus, dem über 300 000 Menschen zum Opfer fielen.