Schulsozialarbeit: Land zahlt mit

11.04.2013, Von Sylvia Gierlichs — E-Mail verschicken

Für Wolfschlugen reduzieren sich die Personalkosten

WOLFSCHLUGEN. Freizeitgestaltung, das Gestalten von Projekten mit Schülern, die Unterstützung einzelner Schüler, aber auch Hausaufgabenbetreuung, Kooperation mit Lehrern und Schulleitungen, die Zusammenarbeit mit Eltern, Bewerbungstraining – all das kann Schulsozialarbeit beinhalten.

Die Mitarbeiter des Kreisjugendrings (eine Vollzeit- und eine Teilzeitkraft) sind in Wolfschlugen sowohl für Aufgaben der offenen Jugendarbeit im Kinder- und Jugendhaus als auch für die Schulsozialarbeit verantwortlich. Und zwar ebenso in der Grundschule in Wolfschlugen wie auch an der Friedrich-Schiller-Schule in Neuhausen, wo seit der Auflösung der Hauptschule auch Schüler aus Wolfschlugen unterrichtet werden.