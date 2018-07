Ein voller Erfolg war das diesjährige Cityfest in Wendlingen. Ein großes Angebot an Schönem und Nützlichem ging in der Unterboihinger Straße Hand in Hand mit Serviceleistungen der Wendlinger Einzelhändler. Die Gastronomie hatte ihren Platz unter den Platanen, einzelne Stände fand man aber auch entlang der Einkaufsmeile. Zuspruch gab es für die Wendlinger Vereine, die zeigten, was sie zu leisten im Stande sind. Die Impressionen vom Cityfest zeigen: Alle Anstrengungen haben sich gelohnt.

