Schöne Tage am Metzisweiler Weiher

14.09.2016

Auch im 46. Jahr seines Bestehens war das Zeltlager der katholischen Kirchengemeinde Frickenhausen am Metzisweiler Weiher bei Bad Wurzach ein voller Erfolg. Insgesamt 140 Kinder und Jugendliche waren für die drei einwöchigen Freizeiten angemeldet. Bei überwiegend schönem Wetter konnten die Kinder und Jugendlichen die Zeit fernab von Schule, Lehrern und Eltern genießen. Jede sich bietende Gelegenheit wurde genutzt, um den See schwimmend oder mit einem Tret- oder Ruderboot zu erkunden. Aber auch ansonsten beteiligten sich die Teilnehmer mit Begeisterung an den verschiedenen Programmpunkten (wie Fußball-, Tischtennis- oder Tischkickerturnier) und an den Nachtwaldspielen. Natürlich durfte auch das fast allabendliche Lagerfeuer und der Klassiker, die Moorwanderung, bei der man sich mal so richtig dreckig machen konnte, nicht fehlen. Ein echter Quotenkönig war außerdem die Show „Metzis next Topmodel“ in der Mädchenfreizeit, während in der Jungenfreizeit spannende Wettkämpfe bei einer Wasserolympiade ausgetragen wurden. Alle Teilnehmer und Betreuer waren sich am Ende der jeweiligen Woche einig, dass die Zeit viel zu schnell vorüberging, und alle freuen sich auf ein Wiedersehen am im Oktober stattfindenden Lagertag oder spätestens im nächsten Jahr am Metzisweiler Weiher. gst