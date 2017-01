Schlittschuhlaufen

26.01.2017

NEUFFEN (pm). Das Winterevent der Familiengruppe des Schwäbischen Albvereins Neuffen findet am kommenden Sonntag, 29. Januar, auf der Eisbahn der Eishalle Reutlingen statt. Wegen der Gruppenermäßigung werden die Familien um Anmeldung bei Familienwart Andreas Bohner per E-Mail, Whatsapp oder Telefon (01 76) 47 20 28 55 bis Samstagmorgen erbeten. Treffpunkt ist um 11 Uhr am Rewe-Parkplatz.