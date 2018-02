Schadstoffe abgeben

(la) Vom 16. Februar bis zum 17. März ist im Landkreis Esslingen wieder das Schadstoffmobil unterwegs. Es nimmt auf seiner Tour schadstoffhaltige Abfälle aus Privathaushalten kostenlos mit.

Privathaushalte können an den Haltepunkten dieser mobilen Sammlung Abfälle abgeben, die aufgrund ihres Schadstoffgehalts nicht in die Restmülltonne geworfen werden dürfen, so das Landratsamt. Dazu zählen insbesondere Abbeizlaugen, Autopflegemittel, flüssige Farben und Lacke, mineralische Fette, Fleckentferner, Putzmittel, Hobbychemikalien, lösemittelhaltige Klebstoffe, Rostschutzmittel, Säuren, Laugen, Pflanzenschutzmittel, Schädlingsbekämpfungsmittel, Spraydosen mit Restinhalt und Verdünner.

Bereits ausgetrocknete Farben und Altmedikamente müssen nicht zum Schadstoffmobil getragen werden. Diese können über die Restmülltonne entsorgt werden.

Leuchtstoffröhren, Energiesparlampen, Altbatterien und Altöl werden bei der Sammlung ebenfalls nicht angenommen. Leuchtstoffröhren und Energiesparlampen können kostenlos bei jeder Sammelstelle für Elektro- und Elektronikschrott abgegeben werden. Beim Kauf neuer Lampen würden die ausgedienten meist kostenlos zurückgenommen, so das Landratsamt. Altöl müsse vom Handel zurückgenommen werden. Dazu sollte beim Kauf von frischem Öl unbedingt der Kassenbon aufbewahrt werden. Kleinbatterien und Autobatterien könnten überall dort kostenlos abgegeben werden, wo solche Batterien verkauft werden.