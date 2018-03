Sauberes Gefüge im Verein

30.01.2013

Harmonika-Orchester Grafenberg zog Bilanz – Rote Zahlen wegen Schul-AG und Keyboard-Kauf

Auch im laufenden Jahr wird die Kooperation des Harmonika-Orchesters Grafenberg mit der Grundschule fortgesetzt. Dies gab die Vorstandsvorsitzende Steffi Wurster anlässlich der Hauptversammlung im Gasthaus Krone bekannt.

Die beiden Vorsitzenden Christel Arnold (links) und Steffi Wurster nehmen die Geehrten Walter Wollenweber und Oskar Wurster in ihre Mitte.

GRAFENBERG (pm). Nach einer kurzen musikalischen Begrüßung durch die Akkordeon-Schüler trug Vorstandsvorsitzende Steffi Wurster den Bericht des Vorstands vor. Sie sprach die Situation im Orchester und die derzeitige Schülersituation an. Die Schülerarbeit sei auch im vergangenen Jahr wieder von der Rudolf-Rampf-Stiftung und der Gemeinde gefördert worden. Zudem führte sie an, dass im vergangenen Jahr wieder die Kooperation mit der Grafenberger Grundschule in Form einer Schul-AG fortgesetzt wurde und man an diesem Konzept auch in diesem Jahr festhalten wolle.