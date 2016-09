„Säule der Gemeinschaft“

20.09.2016, Von Mara Sander — E-Mail verschicken

Musikverein Grafenberg feierte mit kurzweiligem Programm sein 90-jähriges Bestehen

Viel Stimmung verbreitete das Luftpumpen-Orchester im Saal. Foto: Sander

GRAFENBERG. Die vierstündige Geburtstagsfeier zum 90-jährigen Bestehen des Musikvereins Grafenberg war kurzweilig, kreativ und vielseitig.

„Wir haben bewusst auf ein großes Zeltfest verzichtet, feiern mit mehreren kleinen Veranstaltungen wie an diesem Wochenende mit unserem traditionellen Kirbefest im überschaubaren finanziellen Rahmen“, so Rainer Mayer vom Vorstandsteam am Samstag beim Jubiläumsabend in der Rienzbühlhalle.

Dabei zeigten die Grafenberger Musikanten viel Kreativität, Können, Humor und eine Möglichkeit, mit einfachen Mitteln wie einem eigens zum Fest gegründeten „Luftpumpenorchester“ Stimmung zu machen und Ungewöhnliches in Szene zu setzen.

Dazu gehörte auch der von Peter Mayer komponierte „Musikverein-Rap“, bei dem Musiker und Publikum die Instrumente mit „Bum-Chak“ für Schlagzeug, „Ooaah“ für tiefes und „Täterää“ für hohes Blech sowie „Quietsch“ für Holz ersetzten.